Sultangazi Belediyesi, balık dağıtımına Ramazan ayında da devam ediyor. Tonlarca hamsi balığı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kurulan stantta ilçe sakinlerine dağıtıldı.

Balık sezonunun açıldığı günden bu yana ilçe sakinlerini balıksız bırakmayan Sultangazi Belediyesi, ücretsiz dağıtıma Ramazan ayında da devam ediyor. İlçenin çeşitli noktalarında yapılan dağıtımın adresi bu kez 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı oldu. Kasa kasa balıklar kurulan stantta vatandaşa dağıtıldı. Kasalarca hamsi balığı dakikalar içerisinde tükendi.

Balık dağıtımına yoğun ilgi

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, '11 ayın Sultanı Ramazan da paylaşmak ayrı güzel. Bizler vatandaşlarımıza sık sık balık dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu kez Ramazan'ın bolluk ve bereketini hamsilerle paylaşalım istedik. Balık dağıtımımıza komşularımızın yoğun ilgisi bizleri mutlu ediyor. Elimize balık ulaştıkça dağıtımlara devam edeceğiz' diye konuştu.