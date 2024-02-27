Bursa’da eş zamanlı düzenlenen ve 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği "Kafes-46" operasyonları kapsamında adli makamlara sevk edilen 14 şüpheli hakkında tutuklama, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-46" operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve Muhammet Tayyar Türkeş’in (Yurt dışı firar) yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi. Yapılan eş zamanlı baskınlar çerçevesinde 47 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah 09.30 sıralarında Bursa ve Gemlik adliyelerine sevk edildi. Geniş güvenlik tedbirleri çerçevesinde Uluyol Adliyesinde Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Nitelikli yağma’ suçundan 14 kişiye tutuklama kararı verilirken, 8 şüpheli için ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtirken, Gemlik Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.