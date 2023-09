Bursa'nın İznik İlçesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli olan Bekir Can (40), geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında hayata veda etti. Uzun bir süredir kalp sorunlarıyla mücadele eden memur Bekir Can, dün ameliyat masasına yatırıldı ancak yaşamını yitirdi. İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan Can, hem meslektaşları hem de İznik halkı tarafından büyük sevgi ve saygıyla anılan bir isimdi. Genç yaşta kaybı, İznik ve çevresinde derin bir üzüntü yarattı.