Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesinde, motosikletiyle ilerleyen bir sürücü, ölümden dönme tehlikesi yaşadı. Olay, Ata Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, şeridini koruyarak seyir halindeyken, İzmir yoluna doğru dönüş yapmak üzere olan hafif ticari aracın aniden ve sinyal vermeden önüne kırmasıyla büyük bir faciadan dönüldü.

Kazayı son anda atlatan motosiklet sürücüsü, hızla yaklaşarak araç sürücüsüne haklı bir tepki gösterdi. Ancak ticari aracın sürücüsü, bu tepkilere karşı sakin kalmayarak küfürlerle karşılık verdi. Olay yerinde gergin anlar yaşandı.