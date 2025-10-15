

Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi’nde yaşayan F.K., cezaevinden çıktıktan sonra babası tarafından evden kovuldu. Bunun üzerine apartmanın bodrum katına yerleşen F.K. son 3 gün içinde apartmanda yangına sebebiyet verdi.

En son yaşanan yangında alevler apartmanın yanındaki iş yerlerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede söndürüldü.



Yaklaşık 50 bin liralık hasar oluşurken, apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Öte yandan, şahısın bodrum katında beslediği Pitbull cinsi köpeğin de kötü bir ortamda yaşadığı, hayvanın sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.



Sürekli polis ekiplerince gözaltına alındığını iddia ettiği apartman sakinleri, hem kendi can güvenliklerinden hem de çevredeki iş yerlerinden endişe ettiklerini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.