Gaziosmanpaşa'da, 5 Haziran 2025 tarihinde Mert Açıkça (19) isimli şahıs, duyma ve konuşma engeli bulunan Ahmet Sanduvaç'ın (38), telefonunun gasp etti. Olay sonrası Sanduvaç, babasına durumu anlattı. Olayı öğrenen baba Mehmet Nuri Sanduvaç ise polise giderek şikayetçi oldu. Baba Sanduvaç, şikayetinden sonra Açıkça'nın babasına ulaşarak yüz yüze görüşmek istedi. Her iki tarafında babaları, yüz yüze görüştükten sonra sanık Açıkça'nın babası, oğluna ulaşacağını söyledi. 1 gün sonra karakolun önünde bu sefer sanık Mert Açıkça ve taraflar bir araya geldi. Tarafların konuşması sırasında, sanık olayı inkar etti.

Benzini mağdurun üzerine döktü

Gaziosmanpaşa'da bulunan Kazım Karabekir Metro istasyonunda, 9 Haziran 2025 günü akşam 19.00 sıralarında, Mert Açıkça ile Ahmet Sanduvaç tekrar karşılaştı. Sanduvaç, şahsı gördüğü sırada telefonunu istedi. Bunun üzerine sanık Açıkça, mağduru metruk bir binaya götürdü. Şahıs önce, motosikletinden çektiği öğrenilen benzini mağdurun üzerine döktü ardından ise ateşle Sanduvaç'ı yaktı. Alevler içinde kalan genç yerde çırpındı. Ateşin sönmesinin ardından ise olay yerinden kaçarak evine gidip, durumu ailesine bildirdi. Durumu öğrenen aile, çocuğunu hastaneye götürdü ve Sanduvaç tedavi altına alındı. Olay sonrası karakola giden aile sanıktan şikayetçi oldu. Şahıs, olaydan yaklaşık 1 ay sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATK raporu ortaya çıktı

Yaşanan olay sonrası Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan rapora ulaşıldı. Raporda, Ahmet Sanduvaç'ın gaspa ve darba uğradığı, Sanduvaç'ın ön gövde, boyun ve çene altında 2'inci ve 3'üncü derece yanık olduğu ve bu yanıkların hayatı tehlikeye sokacak durumda olduğu aktarıldı. Yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek durumda olduğunun belirtildiği raporda, Sanduvaç'ın vücudunda meydana gelen yaralanma sonucunda organlarının zarar görüp görmediğine ilişkin de kurul raporu alınması gerektiği vurgulandı.

Dosya asliye cezadan, ağır ceza mahkemesine gönderildi

Şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Delillerin toplanmasının ardından yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianame ilk olarak Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi ve kabul edildi. Burada görülen ilk duruşmada mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti göz önünde bulundurularak işlenen suçun 'öldürmeye teşebbüs' olduğunu, bu nedenle dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Sanığın yargılanmasına ağır ceza mahkemesinde başlandı

Gaziosmanpaşa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada, tutuklu sanık Mert Açıkça, mağdur Ahmet Sanduvaç, müşteki Mehmet Nuri Sanduvaç ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık, 'Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Mağduru öldürme kastı ile hareket etmedim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum' ifadelerini kullandı.

Beyanda bulunan mağdur ve müştekiler, şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

'Oğlumu bir metro çıkışında kör bir noktasına çekip, profesyonel bir şekilde, benzin döküp, canice yakıyor ve oradan kaçıp gidiyor'

Duruşma sonrası açıklama yapan baba Mehmet Nuri Sanduvaç, 'Mahallenin bir genci tarafından telefonu gasp ediliyor ve bu gaspın sonucunda biz karakola başvurumuzu yaptık. Bu ilerleyen süre içerisinde bayramdan 4-5 gün sonra da, çocuğu feci ve öldürmeye teşebbüsten yaktılar. Adalet bekliyoruz, kendisi ağır bir yara aldı. 2 hafta boyunca hastanenin yoğun bakım ünitesinde kaldı. Ağır ilaçlar aldı. Depresyonlar geçirdi. Bunu canice yapan kişinin bir bedeli olması lazım. Telefon olayından 4-5 gün sonra gerçekleşti. Bu süre zarfında telefonunu sürekli istiyor. 1-2 defa da zaten görüşmüşler. Oğlumu bir metro çıkışında kör bir noktasına çekip, profesyonel bir şekilde, benzin döküp, canice yakıyor ve oradan kaçıp gidiyor. Mahalleden bir arkadaşım onu görüyor, o haliyle söndürmeye yardımcı oluyor. Çocuk daha sonra geçmiş olsuna geldi ve bana, 'ben olmasaydım, bu çocuk hayatta olmazdı' diyor. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz, yakın zamanda bir ifadesi olacak' şeklinde konuştu.

İddianameden:

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ahmet Sanduvaç 'mağdur', Mehmet Nuri Sanduvaç 'müşteki', Mert Açıkça ise 'sanık' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, müştekinin olay nedeniyle şikayetçi olduğu, şüphelinin savunmasında yüklenen suçu inkar ettiği, şüphelinin, mağduru canavarca hisle ve silahtan sayılan benzin ve ateşle yakarak hayatını tehlikeye soktuğu, mağdurun yüzünün sürekli değişikliğe, duyularının ve organlarının işlevini sürekli yitirilmesine neden olacak şekilde yaralandığı vurgulandı. İddianamede, sanığın üzerine atılı ağırlaşmış suçu işlediği, şüphelinin eyleminin müşteki ve tanık anlatımları, tedavi evrakı, hekim raporları, kolluk tutanakları ve dosya kapsamından sabit olduğu, üzerine atılı suçtan hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu aktarıldı. Öte yandan iddianamede, Adli muayene raporunda, mağdurun yaralanmasının organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi hususunda kişinin on sekiz ay sonra muayene edildiği de aktarıldı.

12 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, sanık Mert Açıkça hakkında 'canavarca hisle silahla kasten yaralama' ve 'yaşamı tehlikeye sokacak şekilde ağır yaralama' suçlarından 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.