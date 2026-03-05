Çalışma arkadaşlarıyla iftar programında bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy: 'Bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede birlikte çok önemli işlere imza attık. Başarı hikâyesini birlikte yazarken bu hikâyenin asıl kahramanları sizlersiniz' dedi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediye personeli ile iftar programında bir araya geldi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri de katıldı. Birlik ve beraberlik ortamında gerçekleşen programda duaların ardından oruçlar açıldı. İftarın ardından konuşan Başkan Vekili Can Aksoy, belediye çalışanlarına ortaya koydukları emek ve özveriden dolayı teşekkür etti. Göreve geldikleri günden bu yana yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aksoy, kısa sürede önemli işlere imza attıklarını belirterek çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

'Sizleri gönülden alkışlıyorum'

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, çalışma arkadaşlarının büyük bir özveri ile Esenyurt için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kaydetti: 'Bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede birlikte çok önemli işlere imza attık. Esenyurt'umuzun dönüşümüne hep birlikte katkı sağlıyoruz. Bir başarı hikâyesini birlikte yazarken bu hikâyenin asıl kahramanlarının sizler olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Sizleri gönülden alkışlıyorum. Göreve başladığımız ilk günden beri şuna inanıyorum: Gerçek başarı bireysel değil, ekip çalışmasıyla elde edilir. Dayanışma, sabır ve azimle Esenyurt'umuzu sadece fiziki olarak değil; sosyal, kültürel ve insani açıdan da dönüştürüyoruz. Bugün geriye dönüp baktığımızda ortaya çıkan her eserde sizlerin emeğini görüyorum. Teknik ekibimizden temizlik görevlilerimize, zabıtamızdan sahada çalışan işçilerimize kadar herkes bu büyük ailenin ayrılmaz bir parçasıdır. Vatandaşımızın yüzündeki tebessüm, çözülen her sorun ve tamamlanan her proje sizlerin özverisiyle hayata geçmektedir.'

'Kısa sürede önemli işlere imza attık'

Göreve geldiklerinden bu zamana kadar yapmış oldukları çalışmalara değinen Başkan Vekili Aksoy: 'Esenyurt'un en önemli sorunları arasında temizlik, yeşil alan yetersizliği ve bazı altyapı sorunları vardı. İlgili müdürlüklerimizin gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde bu sorunlar önemli ölçüde azalmaya başladı. Uzun süredir devam eden çalışmalar kapsamında Mimar Sinan Bahçesi tamamlanarak Akçaburgaz Mahallesi sakinlerinin hizmetine açıldı. Bunun yanında temizlenmesi zor olan ve atıl durumda bulunan parseller işgalden kurtarılarak 'nefes bahçeleri' adı verilen küçük yeşil alanlara dönüştürüldü. Bu alanlar özellikle Ardıçlı Mahallesi'nde önemli bir ihtiyacı karşıladı. İhtiyaca göre farklı mahallelerde farklı fonksiyonlar kazandırılan bu alanların başka ilçelerde de örnek alınması bizleri ayrıca mutlu etti. Mevcut parklarımızın bakım çalışmalarını başlattık. Uzun süredir bakım yapılmayan parkların yenilenmesi ilk yıl çok hissedilmese de bu yıl daha belirgin şekilde ortaya çıkacaktır. Park, bahçe ve meydanların güvenliği için kapsamlı bir kamera sistemi kuruyoruz. Fiber optik altyapıyla geliştirdiğimiz sistem tamamlandığında bin kameraya ulaşacağız. Bu kameraların görüntülerini kurduğumuz kent yönetim merkezinden takip edeceğiz ve ilçe emniyetiyle de paylaşacağız. Yapay zekâ destekli sistemlerle parkların güvenliğini artıracağız' dedi.

'Hem çalışanlarımızın güvenliği artıyor hem de hizmet kalitesi yükseliyor'

Başkan Vekili Can Aksoy Konuşmasına şöyle devam etti: 'Temizlik hizmetlerinde geçmişte yaşanan araç kiralama sorunları hepimizin bildiği bir konuydu. Bu noktada iki yol vardı. Ya eski yöntemlerle devam edecektik ya da kendi yolumuzu çizecektik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın katkılarıyla uygun finansman sağlanarak seksen bir çöp kamyonu belediyemize kazandırıldı. Böylece kiralama yerine belediyeye ait güçlü bir araç filosu oluşturduk. Temizlik hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla 'Yeşil Elma' adını verdiğimiz mobil takip sistemini hayata geçirdik. Bu sistemle çalışan personelin sahadaki faaliyetleri takip ediliyor. Çalışanla çalışmayan arasındaki farkın net şekilde görülmesini sağlayan uygulama sayesinde temizlik hizmetleri daha planlı hale geldi. Bugün temizlik görevlilerimizin büyük bir bölümü bu sistemi aktif olarak kullanıyor. Sokakların hangi bölgelerinin temizlendiği ve araçların sahadaki hareketleri anlık olarak görülebiliyor. Bu sayede hem çalışanlarımızın güvenliği artıyor hem de hizmet kalitesi yükseliyor.'

'Kamu hizmetlerinin daha düzenli şekilde yürütülmesi sağlandı'

Gerek kamu yararı için hayata geçirilen projelerle gerekse sosyal belediyecilik anlayışıyla Esenyurt'u hakettiği değere ulaştırmak için, çalışma arkadaşlarıyla büyük emek sarfettiklerini ifade eden Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy: 'Belediyeye ait bazı taşınmazları kamu hizmetlerine kazandırmak için çeşitli adımlar attık. Eğitim alanları Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Sağlık ocağı olmayan bölgelerde aile sağlığı merkezleri için alanlar oluşturuldu. 112 acil sağlık istasyonları için yerler planlandı. Belediye üzerinde bulunan camiler ve Kur'an kursları da Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Bu sayede kamu hizmetlerinin daha düzenli şekilde yürütülmesi sağlandı. Belediye bünyesinde kurduğumuz aşevi ile sosyal hizmetleri güçlendirdik. Ramazan ayında günlük on dört bin kişilik iftar yemeği hazırlanıyor. Ayrıca kreşlerimizde ve kütüphanelerimizde verilen yemekler de bu aşevinden karşılanıyor. Sosyal yardımları artırırken belediyenin kaynaklarını da daha verimli kullanmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında geniş kapsamlı bir iftar programı yürütüyoruz. Bu yıl yaklaşık dört yüz elli bin kişiye iftar verilmesi hedefleniyor. İftar programlarını lüks salonlarda değil, vatandaşlarımızla birlikte aynı sofralarda gerçekleştirmeyi tercih ediyoruz. Çadır ve salonlarda verilen menülerin aynı olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Bu birlik ve kardeşlik ortamını hep birlikte yaşamak bizim için büyük bir anlam taşıyor' dedi.

'Hedefimiz Esenyurt'u çevredeki İlçelerden daha iyi bir noktaya taşımak'

Aksoy konuşmasının son kısmında şu sözleri dile getirdi: 'Değerli arkadaşlarım, bir yıl önce yine böyle bir iftar programında sizlerle buluştuğumuzda adaletli olacağımızı ve herkesin belediyesi olacağımızı söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada ekip arkadaşlarımızla birlikte halkımızın içinde gönül rahatlığıyla çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Esenyurt'u çevredeki ilçelerden daha iyi bir noktaya taşımaktır. Bunu yalnızca belediye hizmetleriyle değil, devletin eğitim, sağlık, adliye ve güvenlik yatırımlarıyla birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Bugün burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir yıl içinde çok önemli işler yaptınız. Seneye burada tekrar bir araya geldiğimizde daha güzel çalışmaların sonuçlarını konuşacağımıza inanıyorum.'