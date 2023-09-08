Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bugün yaşanan olay, motosiklet sürücüsünün seyir halindeki bir kamyonete çarpmasıyla gerçekleşti. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, motosiklet sürücüsünün cadde üzerinde seyir halinde olduğu, ancak tali yola girmeye çalışırken hızını düşürmediği görülüyor. Bu dikkatsizlik sonucunda, diğer caddeden gelen kamyonetle çarpışmaları kaçınılmaz oldu. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan iki arkadaş savruldu. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen olay yerine koşarak yardımcı oldular. Neyse ki, kaza sonucunda ciddi yaralanmalar yaşanmadı.