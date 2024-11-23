Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte harekete geçen Osmangazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, başta Uludağ yamaçları olmak üzere kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hemen başladı.

Kar yağışının etkisini artırması ile birlikte harekete geçen Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, merkezde İvazpaşa ve Mollafenari Mahalleleri ile Süleymaniye, Bağlı, Tuzaklı, Soğukpınar, Kirazlı gibi Uludağ yamaçlarında bulunan mahallelerin yanı sıra Seçköy, Dürdane ve Gündoğdu gibi yüksek mahallelerde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Osmangazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, meteorolojinin uyarıları doğrultusunda iş makineleri, tuzlama ve kar küreme araçları ile 3 vardiya halinde 24 saat hizmet verecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kar yağışının etkili olmasıyla birlikte belediye ekiplerinin teyakkuza geçtiğini belirterek, "İlçemizin yüksek kesimlerinde öğleden sonra etkili olan kar yağışı ile birlikte, yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için ekiplerimiz hemen çalışmalara başladı. Ekiplerimiz, dağ yolu başta olmak üzere köy bağlantı yollarını ulaşıma açık tutmak için büyük bir gayretle çalışıyor. Belediye olarak kış mevsimi boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerimizi aldık. Ulaşımla ilgili sıkıntı yaşanmaması için vatandaşlarımız, 444 16 01 numaralı telefondan 24 saat boyunca bizlere ulaşabilir" dedi.

Kaynak: İHA