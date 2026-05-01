Milat gazetesinde köşe yazısı paylaşan Burhanettin Aydınlı, İnegöl'ün neden il olması gerektiğini açıkladı.

Aydınlı yazısında şu ifadelere yer verdi;

"İnegöl’ün kültürel mirası da en az ekonomisi kadar güçlüdür. Mehter geleneği, tarihi miras ve müzeleriyle geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurmaktadır. Bu şehir üretirken köklerini unutmayan nadir yerlerden biridir.

İshakpaşa Külliyesi, Yıldırım Camii ve İvaz Paşa Camii gibi tarihi eserler, şehrin köklü geçmişini yansıtır. Eğitim alanında Türkiye’nin tek mesleki eğitim kampüsüne sahip olan İnegöl, sanayiye nitelikli ara eleman yetiştirerek üretimin sürekliliğini sağlar. Bu model, Türkiye için örnek niteliğindedir.

Hayırseverlerin yaptırdığı okullar, camiler ve sosyal tesisler de bu şehrin dayanışma ruhunu gözler önüne seriyor.

Sosyal ve sportif faaliyetlerde de şehir oldukça dinamiktir. Spor alanında iki kulübün 2. Lig’de mücadele etmesi, motorkros, bisiklet, safari off-road yarışları ve yamaç paraşütü gibi etkinlikler İnegöl’ü spor turizmi açısından da öne çıkarır. Yenice Dostum Tesisleri gibi alanlar ise sosyal yaşamın merkezlerindendir. Coğrafi konumu ise ayrı bir avantajdır. İnegöl, yolların kesiştiği stratejik bir noktada yer alır. Bu durum ticaretin hızını artırırken, şehri bölgesel bir merkez haline getirir.

Tüm bu somut gerçekler ortadayken artık şu soruyu sormak kaçınılmazdır: Bu kadar güçlü, bu kadar üretken, bu kadar zengin bir şehir neden hâlâ ilçe statüsündedir?

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye büyürken, İnegöl gibi üretim üslerinin idari olarak da güçlendirilmesi bir tercih değil, bir zorunluluktur. İnegöl beklemiyor… İnegöl hazır. Çünkü İnegöl, il olmayı çoktan hak etmiş durumda."