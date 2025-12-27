Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olması beklenen soğuk ve kar yağışlı havaya karşı merkez ve tüm ilçelerde gerekli tedbirleri aldı. Büyükşehir birimleri, Bursa genelinde 203 araç, iş makinesi ve toplam 1021 personelle 24 saat esasına göre sahada görev yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, beklenen kar yağış nedeniyle kent merkezi ve 17 ilçede vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşım güvenliğinin kesintisiz sağlanması amacıyla ilgili tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Bu kapsamda 203 araç ve iş makinesi karla mücadelede görev alacak.

1021 personel görev yapacak

Bunun yanı sıra çalışmalarda, bazı birimlerde iki vardiya olmak üzere toplam 1021 personel görev yapacak. Kent genelindeki ambarlarda 14 bin 250 ton tuz ile 30 ton solüsyon kullanıma hazır bulundurulurken, saha ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydanlar ile alt ve üst geçitlerde kar ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aktif ve kesintisiz şekilde sürdürecek. BURFAŞ ekipleri ise ihtiyaç duyulması halinde 1 saat içinde 2.000 kişilik gıda dağıtımı yapacak şekilde hazırlıklarını tamamladı.

Kesintisiz ulaşım için yoğun mesai

BURULAŞ ekipleri de alternatif güzergâhlar ve acil durum eylem planlarını oluşturarak gerekli planlamaları yaparken kentteki toplu ulaşımın aksamaması adına otobüs filosunda yer alan tüm araçları mevsim şartlarına uygun hale getirip kar lastikleriyle donattı. Ayrıca BursaRay'da ulaşımın aksamaması amacıyla detaylı planlamalar yapıldı. Gece işletimi sonrasında oluşabilecek don, buzlanma ve kar yağışının hat ve altyapı üzerindeki etkilerini tespit etmek için kontrol trenleri devreye alındı. Raylardaki donma ihtimaline karşı makas ısıtma sistemlerinin periyoduk bakım ve kontrolleri yapılarak tren kapılarındaki donmayı önlemek amacıyla özel koruyucu kimyasal uygulamalar planlandı.

'Bursalılar hiç endişe etmesin'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) ziyaret ederek yağış beklentisi ve yapılan hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Büyükşehir ekiplerinin yoğun kar yağışı dahil olmak üzere en nitelikli hizmeti verecek şekilde hazır bulunduğunu belirten Başkan Bozbey, 'Ekiplerimiz ve ilçe belediyelerin ekipleri uyum içinde çalışarak çıkabilecek olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla sahada olacak. Ayrıca yolda kalan vatandaşlarımız bir telefon aracılığıyla bize ulaşabilir. Onlara hem sıcak yemek desteği, hem de yolda kalma ve benzeri durumlarda teknik müdahale desteği vereceğiz. Arkadaşlarımız her türlü hazırlığı yapmış durumda. Bursalılar hiç endişe etmesin' diye konuştu.

Başkan Bozbey'den önemli çağrı

Yağış ve buzlanma durumlarına karşı Bursalılara çağrıda bulunan Başkan Bozbey, 'Vatandaşlarımıza özel araçlarından ziyade toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını öneriyorum. Bu sayede kaza riskleri ortadan kalkacak ve vatandaşlarımız daha kısa zamanda gidecekleri yerlere ulaşabilecek. Araç kullanmanın zorunlu olduğu durumlarda ise kış lastiği veya zincir kullanmalılar. Park edilen araçların da karla mücadele çalışmalarını engellemeyecek şekilde bırakılmaları önemli' şeklinde konuştu.

Hava şartları sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar, ALO 153 Halk Masası veya 444 16 00 numaraları üzerinden Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ulaşabilirler.