Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte, terör örgütü PKK Türkiye'deki silahlı faaliyetlerine son verip kendini feshettiğini ilan etmişti. Süreç için kritik aşamalardan biri olan örgütün Suriye uzantısı PYD/SDG/YPG'nin İmralı'nın çağrısına uyarak Şam'a entegre olması için tanınan süre ise dolmak üzere.

SDG, 10 MART MUTABAKATINA UYMUYOR

SDG'nin Şam ile imzalanan 10 Mart Mutabakatı'na rağmen entegrasyonu kabul etmemesinin ardından Suriye yönetiminin ve Ankara'nın atacağı adımlar merak ediliyor.

Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen, TGRT Haber ekranlarında katıldığı Medya Kritik programında bölgedeki son durumu ve SDG'nin yapılanmasına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

OPERASYON İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

10 Mart Mutabakatı'nda hiçbir ilerleme olmadığının altını çizen Bilgen, "Suriye ordusunda kimin nerede olacağı, hangi silahın, tümenin nerede konuşlanacağı ile ilgili bütün hazırlıklar net olarak bitti" diyerek 'operasyon için tüm hazırlıkların tamamlandığını' söyledi.

"PYD'NİN MAAŞLARI KESİLDİ"

Abdullah Öcalan'ın net olarak SDG'ye 'sınır kapılarını ve resmi kurumları teslim edin' diyerek mesaj gönderdiğini hatırlatan Yılmaz Bilgen, bölgede İsrail eli ile bir üs kurulduğunu ifade etti. Bilgen, bu üste SDG'nin basın-enformasyon kolunun yönetildiğini dile getirdi.

PYD'nin sözde üst düzey yöneticilerinden olan İlham Amed'in 6 aydır Amerika ile görüşemediğini vurgulayan Bilgen "Eskiden PYD'nin tüm maaşları CENTCOM tarafından ödeniyordu, maaşları kesildi" dedi.

SDG'DEN TEHDİT: "EĞER OPERASYON BAŞLARSA..."

YPG/SDG elebaşlarının kendisine "Bizim ABD'den ve Batı'dan aldığımız tüm destek kesildi. Artık sadece İsrail'den destek alıyoruz" dediğini aktaran Yılmaz Bilgen "YPG, 'Eğer bir operasyon başlarsa Suriye Arap Cumhuriyeti'nin stratejik noktalarını vuracağız' diyor" sözlerini kullandı.

"ŞAM, SGD'NİN 1 HAFTA İÇERİSİNDE ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR"

Suriye yönetiminin SDG'ye karşı silahlı harekete hazırlandığını ifade eden Bilgen "Şam bu operasyonun kaçınılmaz olduğunu biliyor. Şam yönetimi, YPG'nin Halep'den, Tabka, Rakka, Deyrizor'dan 1 hafta içerisinde çekilmesini istiyor" açıklamasında bulundu.

YPG'NİN KAÇ MİLİTANI VAR?

Beşar Esad rejiminin artıkları olan 4 bin kişinin YPG'nin içinde olduğunu söyleyen Bilgen "YPG'nin içinde 20-25 bin Arap var. Burada bir mermi atılırsa Rakka'nın düşüşü 6-7 saattir" şeklinde konuştu.