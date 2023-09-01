Bursa'da yaşanan olayda, alacak verecek meselesi yüzünden Uğur Ermiş'in ölümüne neden olan Engin Altın (41), cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildikten sonra korkunç bir olayın kurbanı oldu. Altın, öldürdüğü kişinin abisi tarafından silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucunda aydınlatıldı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek katil zanlısı Oğuz Ermiş'i adım adım takip eden polis ekipleri, kaçma girişiminde bulunan Ermiş'i kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan Oğuz Ermiş, şimdi Asayiş Şube'deki gerekli işlemlerden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilecek. Olayın detayları adli süreçte aydınlatılacak.