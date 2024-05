Şahinkaya Uluslararası Gençlik Festivali, Bursa’da kardeşlik rüzgarları estirdi. 4 ülke gençlerini bir araya getiren festival, kültürel paylaşım ve dostluk bağlarını güçlendirdi.

Bu yıl festival çerçevesinde Letonya, Bulgaristan, Kosova ve Sırbistan’ın özerk bölgesi Sancak Özerk’ten gelen 120 dünya genci, hem Bursalılarla buluştu. 4’üncüsü düzenlenen festivalde, kültürlerarası tanışma ve kaynaşmanın daha güçlü ve daha paylaşımcı olabilmesi adına çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları da düzenlendi.

Şahinkaya Academy Kampüs’te tüm gün süren atölye çalışmalarına katılan halk dansları ekipleri, gastronomi, resim ve ritim atölyelerinde etkinliklerle güne başladı. Gastronomi atölyesinde Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı bulan konuklar, resim ve ritim atölyelerinde ise eğlenceye ortak oldu. Academy ve Skola Kampüs’te yöresel danslarıyla kültürel bir şölen sunan yabancı misafirlerin ardından, dans topluluğu ve koronun yaptığı özel gösterim büyük alkış topladı.

Şahinkaya Eğitim Kurumları Sanat Bölümü Başkanı Tuba Palancı, ekip yöneticileri Kastrioıt Sada (Kosova), Rusi Ivanov Katerinski (Bulgaristan), Tamara Maskalane (Letonya), Emina Bruncevic (Sancak Özerk), Taylan Tazegül ve I.O.F.F Başkanı Faruk Alkaya’ya katılımlarından dolayı teşekkür ederek yöresel hediyeler takdim etti.

Bursa’da ağırlanan yabancı konuklar ve halk dansları ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i de ziyaret etti. Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, Hexagon Kampüs Müdürü Cenk Azkeskin ve Sanat Bölüm Başkanı Tuba Palancı’nın eşlik ettiği bu ziyaretlerde, renkli diyaloglar ve paylaşımlar yaşandı. Kabullerde, Bursa’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri yanında şehirle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı memnuniyetlerini dile getiren ekipler, ülkelerinden getirdikleri yöresel hediyeleri takdim ederek, bu dostane karşılamanın hatırası olarak anı ölümsüzleştirdi.

Tarihi kent merkezinde şehir turu

Letonya, Bulgaristan, Kosova ve Sırbistan’ın özerk bölgesi Sancak Özerk’ten gelen 120 konuk ve halk dansları ekibi, eski kent merkezinde Bursa’da zamana da tanıklık da etti. Osmanlı Cihan Devleti’ne başkentlik yapan Bursa’nın, tarihi ve kültürel destinasyonlarından oluşturulan program çerçevesinde Kozahan, Kapalıçarşı, Ulu Cami, Tophane ve Botanik Park gibi şehrin sembolik bölgelerini ziyaret eden ekipler, tarihi ve turistik güzellikleri de keşfetme fırsatı buldular. Özellikle Kozahan ve Kapalıçarşı’da yoğun şekilde alışveriş yapan yabancı konuklar, Bursa’nın tarihi ve kültürel dokusuna, şehrin benzersiz güzelliklerine hayran kaldı. Bu gezilerde, sosyal medyalarında bol bol fotoğraf da paylaşan misafirler, muhteşem deneyimler yaşadı.

Festival Bursa sokaklarıyla meydanlarına taştı

Festival programının en coşku dolu anları Nilüfer caddelerindeki kortej yürüyüşü ile gerçekleştirilen gösteriler oldu. Bursalılar da, tezahürat ve alkışlarıyla destek verdi. Letonya, Kosova, Bulgaristan ve Sırbistan’ın özerk bölgesi Sancak Özerk’ten gelen halk dansları ekipleri de yöresel danslarını sergiledi. Ekiplerin muhteşem gösterileri, izleyicilerden büyük alkış aldı. Farklı ve köklü kültürlerden gelen ekiplerin sergilediği performanslar, festivalin unutulmazları arasında yer aldı. Yöresel kıyafetleriyle bulundukları alanı rengarenk bir çiçek bahçesine dönüştüren konuklar, Bursalıların alkışlarıyla unutulmaz anlara imza attı.

Festivalin kapanış programında Şahinkaya Dans Topluluğu, Ortaokul ve Lise Korosu dans ve şarkılardan oluşan görkemli bir gösteri gerçekleştirdi. Şahinkaya Eğitim Kurumları Onursal Başkanları Nebahat Şahinkaya ve Rasim Şahinkaya, Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya’nın da katıldığı kapanış programına veliler de yoğun ilgi gösterdi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden kutlamaların her anında, dostluk, barış ve kardeşlik hakimdi. Kapanışta, herkesin bir ağızdan seslendirdiği ’“We Are The World’ şarkısı gençliğin birleştirici gücüne dikkat çekti.

Festivalin her yıl daha yoğun bir katılımla büyümeye devam edeceğini ifade eden Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, "Kültürler ve toplumlar arası kalıcı dostluk ve kardeşlik köprüleri kurmak ana hedefimiz. Gençlik ve kültür festivalimiz, bu dilekleri bir araya getiren bir platform olma hedefini başarıyla gerçekleştiriyor. Gençlerimizin farklı kültürlerle tanışarak küresel bakış açılarını genişletmeleri, daha da önemlisi dolu dolu geçen 5 günlük festival süresince dostluğun, kardeşliğin odağında, belleklerde hep güzel hatırlanacak hatıraların iz bırakması, en büyük başarımız. Festival çerçevesinde Bursa’nın en güzel şekilde temsil edilmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi de sunuyorum” dedi.