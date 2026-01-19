Otomobillerden biri, şarampole uçtu.

Olay, merkez Mudanya ilçesi Tirilye yolu üzerinde meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri metrelerce sürüklenerek şarampolden aşağıdaki zeytinlik alana savrulurken, diğer araç son anda durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi yaralanırken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatılan yol, maddi hasarlı araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA