Yalova'nın Altınova ilçesinde eşini tabancayla göğsünden ve kafasından vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Altınova'da 6 Ekim 2025 tarihinde boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenilen 39 yaşındaki Belgin A. ile eşi Özgür A. (43) arasında sokak ortasında tartışma yaşandı. Özgür A., burada eşini göğsü ve başından tabancayla ateş ederek vurdu. Belgin A., olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrasında kaçan cinayet zanlısı koca Çiftlikköy ilçesinde yakalandıktan sonra tutuklanırken öldürülen eşin cenazesi ise Kocaeli ilinde toprağa verilmişti. Eşini öldüren cinayet zanlısı Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarılanmasına başlandı.

Hakkında 'kadına ve eşe, karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri bulundurma' suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Özgür A. duruşmada hazır bulundu.

Özgür A., 2017 yılında tanıştığı eşi Belgin A'nın 2019 yılında cezaevine girdiğini ve 7 yıl boyunca ona baktığını söyledi. Sanık eşinin psikolojisinin bozuk olduğunu ilaç kullandığını belirtti. Özgür A., eşinin cezaevinden çıktıktan sonra Diyarbakır'a gittiklerini sonrasında da Yalova'ya geri döndüklerini ve Çiftlikköy'de ev tuttuklarını anlattı. Sanık Rus olan eski eşi nedeniyle karısıyla tartıştığını anlattı. Olaydan bir gün önce eşinin babasının evine gittiğini, babasının hastaneye götürmesinde eşlik etmek istediği için tartıştıklarını kaydetti.

Özgür A., eşiyle çok sık tartışsalar da yine de barıştıklarını belirtti ve eşinin kendisini sevdiğini ifade etti.

Cinayette kullanılan tabancanın eşine ait olduğunu belirten Özgür A., 'Silah 5-6 senedir bendeydi. Belgin cezaevine girdikten sonra bana verdi. Bende kaldı o silah. 'Belgin bunu ne diye alıyoruz' dediğimde 'Tedbir amaçlı bulunsun' dedi. Silah çalışıyor mu, çalışmıyor mu haberim yok. Ben zaten silahla ateş etmesini bilmeyen biriyim' dedi.

Cinayet anını anlattı

Olay günü sabahında eşinin babasını hastaneye götüreceğini bildiği için evin önüne geldiğini kaydeden Özgür A., şunları kaydetti:

'Beni görünce 'ben de geliyorum' dedim. Orada yine hakaretler, küfürler etmeye başladı. 'Belgin yeter artık. Beni sen çağırdın buraya bir yuva kuralım diye. Niye böyle yapıyorsun?' deyince bir daha küfür etmeye başladı. O anda dayanamadım zaten. Silahım poşetin içinde değildi, çantanın içindeydi. Çıkardım, 'Belgin ölmemizi mi istiyorsun. Gel beraber ölelim' dedim. Doğrulttum ona, tetiğe basınca ilk patlamadı. Bir mermi dışarı atmış. Kurdum ateş ettim bende. Ondan sonra Belgin arabalarının yanında duran 2 kişiye doğru koşmaya başlayınca polisi ara dedi. Ben de o anda koşmaya başladım. Değmiş mi değmemiş mi haberim yok. Çünkü koşmaya başladı. Belki o silahın sıcaklığından mı artık bilmiyorum. Belgin o anda yere düşünce gözü açıktı, bana doğru baktı. Ben de yanına gidince bir şeyler fısıldamaya başladı. Gene orada bir hakaret etti, özür dedi. O anda ben de bir el ateş ettim rastgele. Ondan sonra köşeyi döndüm kaçtım gittim.'

Sanık eşinin önceki evliliğinden olan kızıyla ilgili cinsel taciz olayından takipsizlik verildiğini, müşterek çocukları Y.A'ya ise anne ve babasının baktığını anlattı.

Mahkemede dinlenen Belgin A'nın babası A.K, hastaneye kızıyla gideceği için önceden çalıştığı kahvehanede beklediğini belirterek, 'Bekledim bekledim gelmedi. Şüphelendim, canım sıkıldı. Telefon açtım geline. 'Baba buraya polisler geldi, bir sıkıntı var. Hemen gel' dedi. Kızımı vurdular. Onunla hastaneye gidecektik. Benim yanıma geliyordu. Önüne çıktı bu, onu sokakta vurdu. Onunla Gölcük'e gidecektik hastaneye. Sokaktan geçerken sokak ortasında öldürdüler' diye konuştu.

Belgin A'nın kardeşi T.K. ise müşterek çocuk Y.A'nın aslında Özgür A.'dan olmadığını ileri sürdü. Sanığın Diyarbakır'daki çocuğu göstermediği için kardeşi ile tartıştığını belirterek, 'Ablam Diyarbakır'da bununla beraber kalmak istemedi. Çünkü sürekli ablamı tehdit ediyor. Ablamın bundan boşanmasını istemesinin nedenlerinden bir tanesi de ablamın ilk eşinden olan kızı M.M'dir. Kendisi ablam cezaevindeyken M.M. ile gönül ilişkisi vardı. Ablam bunu öğrenince onunla birlikte olmadı. Hatta cinsel istismarda bulunduğunda M.M. şikayet ediyor. Bunun polis karakolunda kayıtları da mevcut. Ablam bu yüzden ayrılmak istiyor. Kendisi saplantılı biri' dedi.

Olayla ilgili görgü tanıklarının da dinlendiği duruşma ileri bir tarihe ertelendi.