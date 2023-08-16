Bursa Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde freni boşalan TIR, sürücünün ustalığı sayesinde faciaya neden olmadan durdu. Bayır aşağı hızla inen TIR, Gölbaşı mevkiinde şoför tarafından yan yatırıldı. 2021 yılında Kestel ışıklarında 4 kişinin öldüğü TIR faciası akıllara gelirken, şoförün ustalığı sayesinde şans eseri bu kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’den aldığı yükleri Gemlik’te Limana götürmek üzere Bursa-Ankara Karayolunda seyir halinde olan Ömer Vakur (56) yönetimindeki 16 JN 910 plakalı TIR, Bursa-Ankara Karayolu üzeri Ümitalan mevkiine geldiğinde frenleri tutmadı. Bayır aşağı hızla inen TIR’ı kontrol altında tutmaya zorlanan sürücü Ömer Vakur, Gölbaşı mevkiinde geldiğinde kimsenin zarar görmemesi için TIR’ı yan yatırdı. Vakur’un usta şoförlüğü sayesinde kazada şans eseri yaralanan olmazken, TIR’da maddi hasar meydana geldi.

DEVAM ETSEYDİK ÇOK DAHA KÖTÜ OLURDU

Kazanın nasıl olduğunu anlatan Ömer Vakur, “Frenler tutmayınca aracı yan yatırmak zorunda kaldım. Devam etseydik çok daha kötü olurdu. Kimseye çarpmamak için yan yatırmak istedim” dedi.

TIR FACİASI AKILLARA GELDİ

12 Mart 2021 tarihinde Kestel ilçesi Barakfakih mevkiinde meydana ve 4 kişinin öldüğü, 20 kişininde yaralandığı kaza akıllara geldi. Faruk Eskiçırak yönetimindeki 18 AAJ 361 plakalı TIR, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada TIR’ın çarptığı 22 araçtaki Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler öldü, 20 kişi de yaralandı.