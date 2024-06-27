Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilerde Eğitim ve Kültür, İnşaat ve Konut, İstihdam ve İşsizlik, Nüfus ve Demografi, Sağlık ve Sosyal Koruma, Sanayi, Tarım ve Hayvancılık, Ulaştırma ve Haberleşme ile ulusal hesaplar alanında hem ülke geneli hem de iller araştırmalarının sonuçları yayınlanıyor.

BURSA’DA Kİ TAVUK SAYISI

TÜİK’in verilerinde herkesin gözünden kaçan bir veride yumurta tavuklarının sayılarına yer verildi. Yumurta ticareti yapılan çiftliklere göre araştırma yapıldığı tahmin edilen verilerde, Bursa’da ki yumurta tavuğunun sayısı 2023 yılında 5 milyon 366 bin 378 olarak hesaplandı.

BİR KİŞİYE 2 TAVUK DÜŞÜYOR

3 milyon 214 bin 321 nüfusa sahip Bursa’daki yumurta tavuğunun sayısı oldukça dikkat çekti. Köylerde hanelerde olan tavuklar bu sayıya dahil edilmedi. Bunlarında hesaplanması halinde bir kişiye en az 2 yumurta tavuğu düşüyor.

2023 YILINDA AZALMA GÖRÜLDÜ

TÜİK’in verilere göre Bursa’da yetiştirilen yumurta tavuklarının sayısı yıllara göre değişkenlik gösterdi. Verilere göre 2019 yılında şehir genelinde yumurta tavuklarının sayısı 7 milyon 825 bin 840 olurken, 2020 yılında 5 milyon 649 bin 704’e geriledi. 2021 yılında ise rekor bir artış göstererek 8 milyon 953 bin 754’e çıktı. 2022 yılında yeniden azalma sürece başladı. 2022’de sayı 5 milyon 534 bin 802 olurken, 2023 yılında ise son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2023’te Bursa’da ki yumurta tavuğunun sayısı 5 milyon 366 bin 378 olarak hesaplandı.