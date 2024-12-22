Çarpmanın etkisiyle dere kenarına savrulan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Fuat Ö.’nün kullandığı 16 KNR plakalı kamyonet, anayolda kırmızı ışık ihlali yapan Sezgin B.’nin yönetimindeki 16 BCN plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil dere kenarına uçtu. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu Gülçin B., çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatılırken, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.