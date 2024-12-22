İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak'taki bir evde başladı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde maddi zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılmaya devam ediyor.