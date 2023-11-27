Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, G.K. (33), kendisini aldattığı şüphesiyle kocası Y.U. ile çıkan bir tartışma sonucunda, evlerinin ikinci katındaki pencereden Y.U.'yu boşluğa itti. Yüksekten düşen kocası Y.U.'nun acı içinde yardım istemesine rağmen, G.K. elinde bıçakla gelerek bir süre başında bekledi.

Olay, akşam saatlerinde Demirtaş Barboros Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. G.K., kocası Y.U. ile yaşadığı şüpheli ilişki nedeniyle başlayan tartışmanın ardından, Y.U.'yu 2. kattaki evlerinin penceresinden boşluğa itti. Yaralanan Y.U., acı içinde çevredeki komşulardan yardım istedi. Bu sırada G.K., elindeki bıçakla kocasının yanına gelerek bir süre bekledi.

G.K., yerde yatan Y.U.'ya hakaretlerde bulunurken, telefonla görüntü çeken komşulara da tepki gösterdi. Elindeki bıçakla çevresinde dolaşan G.K., camdan bakan komşularına dönerek, "Beni aldattığının bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın" diye bağırdı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.