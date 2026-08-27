Yangının ormanlık alana sıçramaması için var gücüyle mücadele eden Hanife Teyze'nin yardımına kısa sürede Büyükşehir itfaiye ekipleri yetişti. Yangının ardından kendisini ziyaret eden itfaiye amiri Fatih Kılıç'ı kapıda gören Hanife Tiryaki duygu dolu anlar yaşadı.

Fethiye Köyü'nde önceki gün anızda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp ormana sıçradı. Alevleri gören 65 yaşındaki Hanife Tiryaki, ormanın yok olmaması için hiç düşünmeden müdahale etti.



KOAH hastası olmasına rağmen hastalığını bir kenara bırakan Hanife Teyze, yangını söndürmek ve alevlerin ilerlemesini engellemek için var gücüyle çalıştı. O sırada bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri. 2 dozerle müdahale edilirken, ormana sıçraması da önlendi.

Dumandan yüzü kapkara oldu

Yangın sırasında Hanife Tiryaki'nin gösterdiği mücadeleyi gören Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye amiri Fatih Kılıç, yüzü simsiyah olan yaşlı kadının yanından ayrılmadı. Ekipler, yangının ardından Hanife Teyze'yi evine bıraktı.



Yangının ardından Hanife Tiryaki'yi unutmayan itfaiye amiri, yaşlı kadına teşekkür etmek için evinde ziyaret etti. Kapıyı açtığında karşısında itfaiye amiri Fatih Kılıç'ı gören Hanife Teyze, onu sarılarak karşıladı. İkili arasındaki samimi sohbet, o gün yaşananları yeniden hatırlattı.

Yangın anlarını anlatan Hanife Tiryaki, "Ormanların yandığını görünce dayanamadım. Ben KOAH hastasıyım ama ne yapayım, öyle yangını görünce dayanamadım. Hastalığımı unuttum, var gücümle müdahale ettim. İtfaiye ekipleri Hızır gibi yetişti" dedi.

İtfaiye amirinin ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Hanife Teyze, "Bizi çocukluğumuzu hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA