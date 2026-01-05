

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Yeniceabat bağlantı yolunda saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev almaya başladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, araçtaki alevlere yangın tüpleriyle müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yaşananlar bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA