Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte kuruyan dere yatakları yeniden dolarken, bazı dereler taşarak çevredeki tarım arazilerine yayıldı.

Tepelerden ve dere yataklarından sürüklenen çamurlu sular, bölgedeki birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Çamurla birlikte taşınan suyun ulaştığı İznik Gölü kahverengiye döndü.



Yoğun yağış nedeniyle çok sayıda tarım arazisi sular altında kalırken, ekili ürünler zarar gördü. Çiftçiler yaşanan durum karşısında büyük mağduriyet yaşadı.

Öte yandan, taşkın nedeniyle bazı hayvanlar da suyun ortasında mahsur kaldı. Bölgedeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, yaşanan olumsuzluklar cep telefonu kameralarına yansıdı.