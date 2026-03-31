Meclis çoğunluğunun Cumhur ittifakında olması nedeniyle AK Partili bir ismin koltuğu devralması gündemde. İşte sürpriz gelişme.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer, kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile belediye çalışanları ve müteahhitlerden oluşan 59 kişinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt üyeliği” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddialarıyla gözaltına alındılar.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen isimlerin sorgulaması devam ederken, Ak Parti İl Teşkilatı da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Başkan Bozbey’in sorgulamasının ardından sevk edileceği mahkemece tutuklanması halinde Bursa Büyükşehir Belediyesi için yeni bir dönem başlayacak.

Kanun gereği Başkan Bozbey’in yerine Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi yeni başkan seçmek durumunda. Mecliste Cumhur ittifakı partileri Ak Parti ve MHP’nin Meclis üyesi sayısının Millet İttifakı partilerinden daha fazla olması nedeniyle CHP, Bursa’yı AK Parti’ye kaptırabilir.

Vekaleten atanacak isim Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak seçimle belli olacak.

Cumhur ittifakı dilerse aday çıkarmayabilir. Ancak edinilen bilgiye göre “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt üyeliği” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi iddialar nedeniyle Cumhur ittifakının aday gösterme eğiliminde olduğu öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mustafa Çelenk’in beklenen operasyonu gerçekleşmesinin ardından gelişmeleri takip eden AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve ekibi, mahkemenin aldığı karara göre bir yol haritası belirleyecek.

Olası bir tutuklama kararı alınmasının ardından olağanüstü toplanması beklenen Ak Parti İl Başkanlığı’nın Ak Parti Genel Merkezinin de görüşlerine başvurarak kararını açıklayacak.

Başkan adayı çıkarılma kararı verilmesi durumunda ise en güçlü 2 adayda belli. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Bursa Büyükşehir Belediye başkanlığı için önerilecek isimlerin başında yer alıyor. Ancak kanunen mevcut belediye başkanları vekaleten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilemiyor. Vekaleten seçilecek isim Bursa Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinden biri olacak.