Özellikle kış sonu ve ilkbahar başında etkili olan sağanak yağışlar, bölgedeki kuraklık endişesini bir nebze de olsa azaltırken, uzun süredir kurak bir görüntü sergileyen dere yatağının yeniden dolması dikkat çekti. Yaz aylarında yer yer tamamen kuruyan ve sadece taşlık zemin olarak kalan dere, bugünlerde adeta eski günlerine döndü. Bölge sakinleri, derenin bu şekilde akmasının hem tarım hem de ekosistem açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Çevrede yaşayan vatandaşlar, "Yazın burada neredeyse su göremiyorduk. Şimdi gürül gürül akıyor. Bu durum İznik Gölü için de sevindirici. İnşallah bu yağışlar devam eder" ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre, dere yataklarının yeniden suyla dolması yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından da kritik rol oynuyor. Aynı zamanda İznik Gölü’nün su seviyesinin korunması ve tarımsal sulama açısından da bu tür doğal kaynakların sürekliliği büyük önem taşıyor.