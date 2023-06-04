Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınav başladı. Bursa’da kendi okullarında sınava giren öğrenciler kendi sınıflarında ter dökerken, aileleri ise dışarıda ter döktü.

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı Liselere Giriş Sınavı (LGS) saat 09.30’da başladı. Bursa’da binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınava girmek için kendi okullarına koştu. Veliler ise okul önünde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Son dakikalarda gelenler koşuşturmaca yaşarken, kapıların kapanmasıyla büyük heyecan başladı.

LGS’nin ikinci oturumu ise saat 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika cevaplama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve cevaplaması için 80 dakika süreleri olacak.