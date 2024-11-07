

Olay, Orhangazi’ye bağlı Gedelek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece saat 23.00 sıralarında mahallede yerde hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Emir Korde'yi (74) Orhangazi Devlet Hastanesine götürdü. Hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen yaşlı kadın, burada yoğun bakıma alındı. Jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları kamera kaydı incelemeleri sonrasında yaşlı kadına çarpan aracın 16 VV 251 plakalı araç olduğunu ve aracı Gedelek Mahallesi Muhtarı O.Ç.'nin kullandığını tespit etti. Jandarma ekipleri, O.Ç.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA