Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ne yönelik 'Sarı Kod' ikazı sonrasında Bursa'da yollar göle döndü. Aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Karacabey ilçesinde bazı iş yerlerini su basarken, yollar ise adeta göle döndü. O anlar anbean cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

Karacabey girişi endüstri meslek lisesi önündeki cadde sağanak yağmur dolayısıyla göle dönerken taşıtlar geçişleri esnasında güçlük yaşadı. Cumartesi pazarının kurulduğu sahada da yağmur suları kaldırımlara kadar çıkınca pazarcılar zor dakikalar geçirdi.

Karacabey otogarındaki taksi durağına da sel suları doldu, sandalye ve masalar sel sularının altında kaldı.