Gerçekleştirilen baskında, 17 şüpheliden 10'u cezaevine gönderilirken, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri getirildi. 1 kişi ise karakoldaki sorgusunun akabinde serbest bırakıldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen 3 aylık takip çalışmaları neticesinde, sanal ortamda vasıta satan vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarıldı. Zanlıların ikinci el araç ilanlarındaki numaralara internet siteleri vasıtasıyla ulaştığı, sonrasında gerçek alıcı gibi güven tazeleyip kaparo yollayacaklarını ifade ederek banka hesaplarından açıklama kısmına kaparo yazıp ilettikleri para taleplerine onay alarak 70 kişiden binlerce lira dolandırdıkları kaydedildi.

Dolandırıcıların kullandıkları bu taktiğin duyulmasıyla beraber bu sistemin gelişmiş versiyonu olan ve işin içine sahte noter de dahil edilen farklı bir dolandırıcılık metoduna yöneldikleri, onay istedikleri mağdurları noterlikten arıyormuş izlenimi yaratıp güvenli satış havası oluşturdukları ve banka uygulamalarından para talebi yollayıp onay kopardıkları belirlendi. Vatandaşların kendilerine ulaşan onay talebini kaparo onayı sanarak kabul ettikleri ancak dolandırıldıklarını bakiyelerinden yüksek tutarlar çekilince fark ettikleri anlaşıldı.

Şebekenin suç faaliyetlerinde "patates hat" olarak bilinen resmi kaydı bulunmayan GSM hatlarını kullandığı, elde edilen haksız kazancı ise banka hesapları üzerinden akladığı saptandı.

Tahkikat çerçevesinde Bursa merkezli olmak üzere Antalya, Mersin, Şanlıurfa, İstanbul, Osmaniye ve Ankara'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 17 zanlı yakalanırken, ikametlerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan sağlandığı değerlendirilen 2 otomobil ile 1 gayrimenkule de el koyuldu. Yapılan tetkiklerde şüphelilerin ülke genelinde 70 ayrı dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdikleri, vatandaşları toplam 4 milyon 200 bin lira zarara soktukları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimimliğe çıkarılan sanıklardan 10'u tutuklanırken, 6 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı. 1 şahıs emniyetteki sorgusunun sonrasında salıverildi.

2 mağdurun Bursa'da olduğu bilgisine ulaşılırken ülke genelinde ise 70'e yakın mağdur olduğu ifade edildi.