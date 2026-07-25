Olay, Fatih Mahallesi Salim Sokak'ta düzenlenen düğün eğlencesi sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğüne katılan davetliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, yaşanan arbede çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, darp sonucu yaralanan bir kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.