Bursa'da İl Sağlık Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliği ile Mudanya'nın Göynüklü Mahallesi'nde "Her fidan ormana, her organ hayata dönüşsün" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da vefatları sonrası organları aileleri tarafından bağışlanan donörlerin anısını yaşatmak amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Mudanya'nın Göynüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu'nun yanı sıra müdürlüklerin temsilci ve personelleri ile AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Gülten Doğrul, Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, TEMA Vakfı gönüllüleri, öğrenciler ve organ nakli ile hayata tutunan vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Bursa Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Gülbahar Çalışkan, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Çalışkan, başlangıcını fidan dikimi ile yapılan etkinlikte vefat eden donörlerin anısının sonsuza kadar yaşatmayı ümit ettiklerini kaydetti.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak ise, organ nakli bekleyen hastalara umut ışığı olmak, toplumdaki bilinci ve duyarlılığı artırmak ve bunların yanında geleceğe de nefes olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte emeği geçenleri tebrik etti.