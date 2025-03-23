Olay, 19 Mart 2025 tarihinde gece saat 23.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce köy kahvehanesini işleten Onur E. ile aralarında husumet olduğu belirlenen Ceyhun Avcı, kendisine ait otomobil ile köy kahvehanesinin önüne geldi. İddiaya göre elinde tornavida ile kahveye girip işletmeci Onur E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur E. tüfekle Ceyhun Avcı'ya ateş etti. Göğsünden yaralanan Ceyhun Avcı, olay yerine çağrılan ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ceyhun Avcı'yı tüfekle yaralayan Onur E. ise olay yerinden kaçtı.

Göğsünden yaralanan Ceyhun Avcı ise kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayda hayatını kaybeden Ceyhun Avcı 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Orhangazi Belediye meclis üyesi adayı olduğu ifade edildi. Avcı'nın vurulma anı ise, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Tüfekle gelen Onur E., kapıda karşılaştığı Avcı'ya tek el ateş ediyor. Yaralanan Avcı, sürünerek merdivenlerden indikten sonra yardım istedi. Kanlar içinde kalan Avcı'ya kimsenin yardım etmemesi ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA