Eğitim kapsamında, afetlere karşı bilinç oluşturulması ve olası yangınlara müdahale yöntemleri hakkında teorik bilgiler aktarıldı. Teorik eğitimin ardından misafirhane bahçesinde kontrollü olarak oluşturulan yangın üzerinde uygulamalı tatbikat gerçekleştirilerek personelimize yangına müdahale teknikleri konusunda pratik bilgiler verildi.

Bu eğitim ve tatbikat ile personelin deprem, yangın, sel ve heyelan gibi afetler karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiği, olası bir yangın durumunda ise etkin müdahale yöntemleri konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.