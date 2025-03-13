Gündeme geçmeden önce 14 Mart Tıp Bayramı’na ithafen Prof. Dr. Alparslan Türkkan konuşma gerçekleştirdi. Türkkan “Bugün burada 14 Mart ile ilgili konuşmam talep edilmişti. Bizler genelde hep dertlerimizi paylaşırız. Bugün burada çok zor koşullarda çalıştığımızı belirterek, sağlık sisteminin çöktüğünü, yakınımızı muayene ettirmek için inanılmaz bir sanal kuyruk olduğunu, ameliyat olabilmek için bir yıl bekleyen kanser hastalarının olduğunu anlatmayacağım. Dünya birincisi olduğumuzu da anlatmayacağım” dedi. Konuşma üzerine Ak Parti, MHP ve BBP grubu Türkkan’ın konuşmasına tepki gösterdi. Mecliste gerginlik yaşanması üzerine oturuma 5 dakika ara verildi.

CHP grubu “Hocayı dinlemiyorsunuz, siz kimi dinleyeceksiniz? Saygısızlık yapmayın. Bizim bir kanunumuz var, herkes her şeyi söyleyebilir. Gerekli cezayı verecek kurum bellidir. Siz dışarıda bile bağırarak bir insanı susturdunuz. Büyükşehir Meclisi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir“ diyerek Türkkan’ın sözünü kesen meclis üyelerine tepki gösterdi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT