Nilüfer Belediyesi’nin planlı kentleşme, kent estetiğini korumak amacıyla kaçakla mücadelesi devam ediyor. Saha denetimlerinin yanı sıra vatandaş ihbarlarını değerlendiren yıkım ekipleri, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kaçak yapıların yıkıyor.

Son olarak yapılan çalışmalarda Yaylacık Mahallesi’nde 600 metrekarelik bir iş yerinin imara aykırı olduğu tespit edildi. Polis ve zabıta ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı çalışmalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İş makinesinin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından yıkım işlemi tamamlandı.

Kaynak: İHA