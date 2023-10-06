Ön zam talebi için MESS’e bağlı tüm işyerlerinde üretimden gelen gücü kullanmaya başlayan Birleşik Metal-İş Sendikası'na bağlı metal işçileri, Bursa'nın Mudanya ilçesinde de örgütlü bulundukları Türk Prysmian Kablo Fabrikası'nda bir saat iş bıraktı.BURSA (İGFA) - MESS'in işçilerin taleplerini görmemesi üzerine Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye iş yerlerinde çalışan işçiler Bursa'da başlattıkları eylemle ilgili açıklama yaptı.

Mudanya'da kurulu bulunan Türk Prysmian Kablo Fabrikası önünde toplanan sendikaya bağlı işçilere seslenen Birleşik Metal-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın, "Bizlerin en küçük talebini bile karşılamayanlara, bin dereden su getirenlere, dayatmada bulunanlara mücadelemizle yanıt vereceğiz" dedi.

Metal işçilerinin ağır çalışma koşuları altında, en asgari ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak hale geldiğine dikkati çeken Aydın, "Aldığımız, ücretlerle geçinmek mümkün değil. Giderlerimiz artarken, gelirlerimiz ise artmak bir yana azalıyor. Hepimiz yüzde 27'lik vergi dilimine girdik. Bazı arkadaşlarımız daha üst limitte. Bunun da anlamı aylık cebimize giren paranın azalması demektir" dedi.

"DAYATMACI DÜZENE VE ANLAYIŞA TESLİM OLMADIK"

Tüm metal işçilerinin gözü, kulağı grup toplu sözleşmesinde olduğunu kaydeden Aydın, "Her ne kadar yeni toplu sözleşme sürecine girmiş isek de, MESS ile yaptığımız grup toplu iş sözleşme görüşmeleri yasal prodesürler nedeniyle geç başlamakta ve imza aşamasına gelmesi ayları bulmaktadır. Bütün bu nedenlerle, Sendikamız, ücretlere toplu sözleşme öncesi 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında zam yapılmasını ve bu zammın toplu sözleşme süreci sonrası ortaya çıkacak ilk altı aylık ücret zammından mahsup edilmesini talep etti. Bunun için de, henüz toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan 25 Ağustos 2023 tarihinde MESS’e durumun önemini anlatan bir yazı ile başvurduk. O günden bu güne kadar geçen sürede sorunumuz çözülemedi. Aynı dayatmacı yaklaşımın bugün de sürdürülmek istendiğini görüyoruz. Dayatmacı toplu sözleşme düzenine ve anlayışına teslim olmadık, bu düzeni yıktık ve yeniden inşa ettirmeyeceğiz" diye konuştu.

"KİMSE BİZİ SINAVA ÇEKMEYE KALKMASIN"

Kimsenin metal işçileri yeniden sınava çekmeye kalkmamasını isteyen Aydın, "Şimdi yeni bir sürece giriyoruz. Kavgamız yeni başlıyor. Ön zam talebimiz için MESS’e bağlı tüm işyerlerinde üretimden gelen gücümüzü kullanmaya başlıyoruz. Mücadelemiz, toplu sözleşme taleplerimizin karşılanmasını sağlayana kadar, çeşitli yöntemlerle sürecektir" dedi.