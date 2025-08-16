Edinilen bilgiye göre Kestel'e bağlı kırsal Babasultan mahallesinde armut bahçesinde ağaçtan armut toplayan Feyzi İ.(36) bir anda dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten sırt üstü düşen şahıs yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan şahıs, Ortopedi Servisine yatırıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR ALKAN