Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den AK Parti’ye geçti. Konuya dair birçok yorum yapılırken, Çerçioğlu sessizliğini AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde bozmuştu.

Çerçioğlu yeni bir açıklama yaptı. TV100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında Sinan Burhan’a konuşan Çerçioğlu, AK Parti’ye geçiş sürecini değerlendirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA UZAK BİR BELEDİYE BAŞKANI DEĞİLDİM, İYİ DOSTLUĞUMUZ HEP VARDI"

AK Parti'ye uzak bir isim olmadığını aktaran Çerçioğlu, "Ben sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle" şeklinde konuştu.

"SİYASET YAPABİLECEK DURUM KALMAMIŞTI"

Çerçioğlu açıklamalarının devamında, "Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı" dedi.