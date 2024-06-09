Yıllarını hentbol sporuna adamış, yetiştirdiği yüzlerce sporcuyla birçok başarı görmüş, Milli Takıma gönderdiği sporcular yetiştiren Hüsamettin Günel, organize ettiği 'Küçük Eller Salon'da şenliğinde 150 minik sporcunun katılımını sağladı. Şenlikte çeşitli oyunlar ve oyunlarla kendilerinden geçen minik sporcular, hentbol oynayarak eğlenceli dakikalar yaşadı.



Kurulan parkurdaki yarışmaları çocuklar eğlenerek tamamladı. Velilerin katılımı ile şenlik şölen havasında geçti. Katılım sağlayan tüm sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirilirken, antrenör Günel, "Yaz döneminde devam edecek çalışmalar sonucunda ilçede tüm okul takımları kurulacak bu sporcular kulüplere yönlendirilecek. Amacımız çocukları spora yönlendirerek Mudanya'da tüm çocukların spor yapmalarını sağlamak. Destek veren, bize imkanlar sağlayan Gençlik Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni ve okul müdürlerimize, sınıf öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.