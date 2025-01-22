Polis, güvenlik kameralarından tespit ettiği şüphelileri kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerden birinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Olay, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. 22 yaşındaki T.B., 24 yaşındaki M.B. ve 17 yaşındaki S.T., iki gün arayla iki farklı motosiklet çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin bir sitenin duvarından atlayarak içeri girdikleri ve çaldıkları motosikletle hızla kaçtıkları tespit edildi. Araçlarının çalındığını fark eden mağdur vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler girdi

İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Ekipler, iki günde iki ayrı hırsızlığa karışan şüphelileri, bir günde tespit etti. Hırsızlık yapmak için taksiyle olay yerine geldiği belirlenen şüphelilerden biri, olay öncesi takside unuttuğu telefonunu almak için taksi durağına almaya geldiği görüldü. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda yakalanan 3 şüpheliden, T.B.'nin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü firar olduğu ortaya çıktı. M.B.'nin 23, S.T.'nin ise 11 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.