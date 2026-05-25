ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında yer aldığı bölge liderleriyle telefon diplomasisi yürüttü. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran’la varılması hedeflenen barış mutabakatının, bölge ülkelerinin Abraham Anlaşmaları’na katılımıyla mümkün olabileceğini savundu.

Bazı ülkelerin geçerli nedenlerle sürecin dışında kalabileceğini ifade ederek sınırlı bir esneklik payı bırakan Trump, buna rağmen geniş katılımı anlaşmanın temel koşulu olarak öne çıkardı. İran’la üzerinde çalışılan 14 maddelik mutabakatın ya güçlü ve kapsamlı bir barış zemini oluşturacağını ya da hiç gerçekleşmeyeceğini belirten Trump, kalıcı barış için bölgedeki aktörlerin İbrahim Anlaşmaları etrafında birleşmesi gerektiğini vurguladı.

"İran ile müzakereler güzel şekilde ilerliyor. Cumartesi günü Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle yaptığım görüşmeler sırasında şunu ifade ettim: Amerika Birleşik Devletleri’nin bu çok karmaşık yapbozu bir araya getirmek için yürüttüğü tüm çalışmaların ardından, bu ülkelerin en azından eş zamanlı şekilde Abraham Anlaşmaları’na katılması zorunlu olmalıdır. Katılmayan bir ya da iki ülkenin gerekçesi olabilir ve bu kabul edilebilir ancak çoğu ülke İran ile yapılacak bu uzlaşmayı çok daha tarihi bir olay haline getirmeye hazır, istekli ve muktedir olmalıdır. İbrahim Anlaşmaları, dahil olan ülkeler için finansal, ekonomik ve sosyal anlamda büyük bir patlama etkisi yarattı. Bu anlaşmalar, Orta Doğu’ya 5 bin yıl sonra ilk kez gerçek güç, kuvvet ve barış getirecektir. Eğer bunu yapmazlarsa bu anlaşmanın parçası olmamalıdırlar çünkü bu kötü niyet göstergesidir."

ABD Başkanı mesajının devamında temsilcilerine katılım sürecini başlatma talimatı verdiğini belirterek şunları yazdı:

"Yukarıda adı geçen büyük liderlerin birçoğuyla yaptığım görüşmelerde, belgemiz imzalanır imzalanmaz İran da Abraham Anlaşmaları’nın parçası olmasından onur duyacaklarını söylediler. Vay canına, işte bu gerçekten özel bir şey olurdu. Eğer İran benimle, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile anlaşmasını imzalarsa, onların da bu eşsiz dünya koalisyonunun bir parçası olması büyük bir onur olacaktır. Bu mesajımın bir kopyasıyla temsilcilerime, bu ülkelerin katılım sürecini başarıyla tamamlamaları talimatını veriyorum."