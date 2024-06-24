Karacabey’de Kadınlar Plajının kapatıldığının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya adeta yıkıldı.

Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın açıklamaları ise gündeme bomba gibi düştü. Kadınlar plajının kapatılma kararını önce lezbiyenlerin mesken tutmasına bağlayan başkan, sonra ani bir manevra yaparak erkek çocuklarının giremediği plaj mı olur? diyerek kararı masumlaştırmaya çalıştı.

31 Mart seçimlerinde Karacabey’de değişim olmuş bu ilçede İYİ Parti ipi göğüsleyen taraf olmuştu. Yani İYİ Parti’nin yönettiği bir Karacabey’de oluyor bu durum. Tabi haber patlayınca hemen aklıma bu yaşanan şeyler bir CHP’li belediyede gerçekleşseydi ne olurdu? diye düşündüm.

Yani mesela Gemlik’te ya da Mudanya’da…

Türkiye’de sol partiler helalleşme yoluyla sağ kesimin gönlünü alacak adımlar atmaya başladığı bir dönemde, İYİ Partili bir başkanın Kadınlar Plajını kapatması açıkçası beni inanılmaz şaşırttı.

“Önce lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kapatma kararı verdiğini açıkladı. Sosyal medyada inanılmaz bir linç kampanyası başladı. Özellikle kadınların hedefi haline gelen Başkan Fatih Karabatı sonra söylemlerini değiştirmek zorunda kaldı. Neymiş efendim “çocukların giremediği plaj mı olurmuş!” demeye getirdi konuyu.

Yani aslında çeşitli bahanelerin arkasına sığınarak böylesine saçma sapan bir karar almayı başkana yakıştıramadım doğrusu.

Diyelim ki ilk dediği doğru olsun… Yani lezbiyenlerin mesken tuttuğu yer olduğunu var sayalım. Senin güvenlikçin yok mu kardeşim? Alırsın güvenliğini bu durum yaşanmaz. Bursa’nın her yerinde birçok park var. Şimdi oralara 3-5 lezbiyen geldi diye parkı mı kapatacaksın? Ne saçma bir şey bu.

Hadi diyelim erkek çocukların girmesini problem yaptınız. Asarsın plajın kapısına bir yazı. 0-12 yaş çocuklar yanlarında ebeveynleri olmak şartıysa serbest dersin. Kapatmak neyin nesi…

İster kabul edilsin ister edilmesin… Sonuçta Bursa genelinde ciddi bir muhafazakar kesim var. Bu insanlara üstü kapalı ceza vermek neyin nesidir. Umarım bu yanlıştan tez dönülür.

Ben çok merak ediyorum başkanın seçim beyannamesinde böyle bir vaadi var mıydı? Göreve gelirsem kadınlar plajını kapatacağım diye dedi mi? Deseydi o başkanlık koltuğunda oturur muydu?

Toplumsal barışın inşa edilmesi gereken bir dönemde Belediye Başkanları atacağı her adımın sonuçlarını hesap etmesi gerekir. Yakışmadı sana Fatih başkan. Hem de hiç yakışmadı. Benden söylemesi.