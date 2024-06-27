Futbolda, "Önümüzdeki maçlara bakacağız." sözü aslında çok yanlış bir düşünce. Bu yaklaşım, mevcut durumu görmezden gelip sadece geleceğe odaklanmayı önerir.

Oysa olması gereken düşünce, oynadığımız maçta neyi veya neleri kaybettik ya da neyi veya neleri kazandık, geri bildirim sonucunda elde ettiğimiz analizleri önümüzdeki maçlara entegre ederek birikimli olarak ilerlemek daha doğru bir yoldur.

Örneğin, bir takımın son maçında defans hattında ciddi açıklar verdiğini varsayalım. Eğer bu hatalar dikkatle incelenmez ve analiz edilmezse, "Önümüzdeki maçlara bakacağız." söylemiyle hareket etmek, aynı hataların tekrar edilmesine yol açabilir. Bunun yerine, maç sonrası yapılan analizlerle bu defansif açıkların sebepleri belirlenmeli, oyuncuların pozisyon bilgisi ve koordinasyonu üzerine çalışılmalı ve bu bilgiler bir sonraki maçlara ilave edilmelidir.

Bir başka örnek, hücum oyuncularının gol fırsatlarını değerlendirememe sorunu olabilir. Eğer sadece "Önümüzdeki maçlara bakacağız." denilirse, bu problem çözülmeden kalacaktır. Bunun yerine, forvet oyuncularının bitiricilik çalışmaları yapmaları, antrenmanlarda farklı gol pozisyonları üzerinde durmaları ve maç içi karar verme yetilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır.

Özellikle genç oyuncuların bulunduğu takımlarda bu yaklaşım çok daha önemlidir. Genç futbolcular, her maçtan öğrenerek ve hatalarından ders çıkararak gelişirler. Antrenörlerin, maçlardan sonra oyuncularla birebir analiz yaparak onların gelişim alanlarını belirlemeleri ve bu alanlarda özel çalışmalar yaptırmaları gerekmektedir.

Sonuç olarak, "Önümüzdeki maçlara bakacağız." demek, geçmişte yapılan hataları göz ardı etmek anlamına gelir. Oysa başarıya giden yol, geçmiş maçlardan alınan dersleri doğru analiz edip, bu dersleri gelecekteki maçlara entegre etmekten geçer. Bu şekilde birikimli olarak ilerlemek, takımın performansını sürekli olarak artıracak ve başarıyı daha sürdürülebilir kılacaktır.