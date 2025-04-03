Nilüfer Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Nilüfer Barış Meclisi'nde yapıldı. Toplantıda, encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri seçilirken, 2024 yılı faaliyet raporu da oy çokluğuyla kabul edildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Yeni bir yol yeni bir vizyon" diyerek başladıkları dönemde bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti. Önceki dönemlerden aldıkları güç ve Nilüfer halkından aldıkları cesaret ile fark yaratan ve kente değer katan önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Şadi Özdemir, ortak akıl, katılımcılık, dayanışma, eşitlik, kırsal kalkınma, kültür ve sanat gibi konuların öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Nilüferli hemşehrilerini nitelikli hizmetlerle buluştururken, kentin değerlerini, doğasını ve kentte yaşayan tüm canlıların haklarını korumaya özen gösterdiklerini vurguladı.





“HEPİMİZİN NİLÜFER’İ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM”

Başkan Şadi Özdemir, evrensel ilkeler doğrultusunda, ortak akıl ile sürdürülebilir hizmetler sunarak, daha yüksek yaşam kalitesine sahip, daha dirençli, daha yeşil ve daha mutlu bir şehir yaratma misyonuyla yeni dönemde de örnek çalışmalara imza atmayı sürdüreceklerini belirtti. 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen tüm çalışmalara katkı sağlayan ve emek veren çalışma arkadaşlarına, önceki dönem belediye başkanlarına ve tüm meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Özdemir, "Herkesin sesine kulak verdiğimiz, Hepimizin Nilüfer’i için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Muhalefet partilerinin temsilcilerinin konuşmalarının ardından Nilüfer Belediyesi Faaliyet Raporu, oy çokluğuyla kabul edildi.





ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI BELİRLENDİ​

Meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri de seçildi. Encümen üyeleri için gizli oylama yapılırken, ihtisas komisyonu üyeleri açık oylama ile belirlendi. Komisyon üyelerinin 4'ü CHP'den, 1'i ise muhalefet partilerinden seçildi.

Encümen ve Komisyonlarda şu isimler yer aldı:



Encümen üyeleri:

Neşe Özçelik

Demirhan Aslan

Ali Sezgin



İmar ve Bayındırlık Komisyonu:

Mahmut Demiröz

Metin Tunçel

Günce Çelik

Hafize Usturalı

Hamit Şenocak



Plan, Program ve Bütçe Komisyonu:

Mehtap Esen

Ali Sezgin

Pelin Sevgi

Serpil Altun

Abdurrahman Obut



Hukuk Komisyonu:

Yücel Akbulut

Özlem Akbaş Önsoy

Ekrem Erk

Olcay Keskin

Rahime Nur Gökçe



Sağlık ve Spor Komisyonu:

Demirhan Aslan

Okan Şahin

Ekrem Erk

Resul Tarman

Özgür Top



Eğitim, Bilim ve Teknoloji Komisyonu:



Furkan Yavuz

Ali Ekber Can

İbrahim Mart

Onur Uslu

Kenan Akdeniz



Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu:



Özlem Akbaş Önsoy

Tuğçe Savaş

Gülver Deniz

Yalçın Işıkyıldız

Lamia Eren Olduk



Katılımcılık ve Eşitlik Komisyonu:



Berna Hacer Bilici

Gökçe Güney

Okan Şahin

Aslıhan Ceyhan

Anzelha Nazlı Tan



Çevre, Tarım ve Gıda Komisyonu:

Onur Uslu

Mustafa Aslan

Akın Uludağ

Resul Tarman

Emre Sekban



Gençlik Komisyonu:

Resul Tarman

Furkan Yavuz

Tuğçe Savaş

Salih Güleç

Samet Kodaman



Ticaret ve Sanayi Komisyonu:

Salih Güleç

İrfan Özer

İbrahim Mart

Barış Öztürk

Şahin Biba



Aile, Kadın ve Çocuk Komisyonu:

Tuğçe Savaş

Gülver Deniz

Mehtap Esen

Hafize Usturalı

Anzelha Nazlı Tan



Afet Komisyonu:

İrfan Özer

Aslıhan Ceyhan

Salih Güleç

Emrah Mutlu

Hasan Türksel



Sokak Hayvanları Komisyonları:

Mehtap Esen

Berna Hacer Bilici

Ali Ekber Can

Aslıhan Ceyhan

Rahime Nur Gökçe



Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu:

Hafize Usturalı

Günce Çelik

Emrah Mutlu

Metin Tunçel

Abdurrahman Obut



ŞAMPİYON MELEKLERE VEFA

Meclis toplantısında ayrıca 6 Şubat 2023’te Adıyaman’da yıkılan İsias Oteli’nde Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımının yaşamını yitirmesi nedeni ile Beşevler Cimnastik Salonu’nun adı “Şampiyon Melekler Cimnastik Salonu” olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.