Nilüfer Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Nilüfer Barış Meclisi'nde yapıldı. Toplantıda, encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri seçilirken, 2024 yılı faaliyet raporu da oy çokluğuyla kabul edildi.
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Yeni bir yol yeni bir vizyon" diyerek başladıkları dönemde bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti. Önceki dönemlerden aldıkları güç ve Nilüfer halkından aldıkları cesaret ile fark yaratan ve kente değer katan önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Şadi Özdemir, ortak akıl, katılımcılık, dayanışma, eşitlik, kırsal kalkınma, kültür ve sanat gibi konuların öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Nilüferli hemşehrilerini nitelikli hizmetlerle buluştururken, kentin değerlerini, doğasını ve kentte yaşayan tüm canlıların haklarını korumaya özen gösterdiklerini vurguladı.
“HEPİMİZİN NİLÜFER’İ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM”
Başkan Şadi Özdemir, evrensel ilkeler doğrultusunda, ortak akıl ile sürdürülebilir hizmetler sunarak, daha yüksek yaşam kalitesine sahip, daha dirençli, daha yeşil ve daha mutlu bir şehir yaratma misyonuyla yeni dönemde de örnek çalışmalara imza atmayı sürdüreceklerini belirtti. 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen tüm çalışmalara katkı sağlayan ve emek veren çalışma arkadaşlarına, önceki dönem belediye başkanlarına ve tüm meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Özdemir, "Herkesin sesine kulak verdiğimiz, Hepimizin Nilüfer’i için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Muhalefet partilerinin temsilcilerinin konuşmalarının ardından Nilüfer Belediyesi Faaliyet Raporu, oy çokluğuyla kabul edildi.
ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI BELİRLENDİ
Meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri de seçildi. Encümen üyeleri için gizli oylama yapılırken, ihtisas komisyonu üyeleri açık oylama ile belirlendi. Komisyon üyelerinin 4'ü CHP'den, 1'i ise muhalefet partilerinden seçildi.
Encümen ve Komisyonlarda şu isimler yer aldı:
Encümen üyeleri:
Neşe Özçelik
Demirhan Aslan
Ali Sezgin
İmar ve Bayındırlık Komisyonu:
Mahmut Demiröz
Metin Tunçel
Günce Çelik
Hafize Usturalı
Hamit Şenocak
Plan, Program ve Bütçe Komisyonu:
Mehtap Esen
Ali Sezgin
Pelin Sevgi
Serpil Altun
Abdurrahman Obut
Hukuk Komisyonu:
Yücel Akbulut
Özlem Akbaş Önsoy
Ekrem Erk
Olcay Keskin
Rahime Nur Gökçe
Sağlık ve Spor Komisyonu:
Demirhan Aslan
Okan Şahin
Ekrem Erk
Resul Tarman
Özgür Top
Eğitim, Bilim ve Teknoloji Komisyonu:
Furkan Yavuz
Ali Ekber Can
İbrahim Mart
Onur Uslu
Kenan Akdeniz
Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu:
Özlem Akbaş Önsoy
Tuğçe Savaş
Gülver Deniz
Yalçın Işıkyıldız
Lamia Eren Olduk
Katılımcılık ve Eşitlik Komisyonu:
Berna Hacer Bilici
Gökçe Güney
Okan Şahin
Aslıhan Ceyhan
Anzelha Nazlı Tan
Çevre, Tarım ve Gıda Komisyonu:
Onur Uslu
Mustafa Aslan
Akın Uludağ
Resul Tarman
Emre Sekban
Gençlik Komisyonu:
Resul Tarman
Furkan Yavuz
Tuğçe Savaş
Salih Güleç
Samet Kodaman
Ticaret ve Sanayi Komisyonu:
Salih Güleç
İrfan Özer
İbrahim Mart
Barış Öztürk
Şahin Biba
Aile, Kadın ve Çocuk Komisyonu:
Tuğçe Savaş
Gülver Deniz
Mehtap Esen
Hafize Usturalı
Anzelha Nazlı Tan
Afet Komisyonu:
İrfan Özer
Aslıhan Ceyhan
Salih Güleç
Emrah Mutlu
Hasan Türksel
Sokak Hayvanları Komisyonları:
Mehtap Esen
Berna Hacer Bilici
Ali Ekber Can
Aslıhan Ceyhan
Rahime Nur Gökçe
Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu:
Hafize Usturalı
Günce Çelik
Emrah Mutlu
Metin Tunçel
Abdurrahman Obut
ŞAMPİYON MELEKLERE VEFA
Meclis toplantısında ayrıca 6 Şubat 2023’te Adıyaman’da yıkılan İsias Oteli’nde Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımının yaşamını yitirmesi nedeni ile Beşevler Cimnastik Salonu’nun adı “Şampiyon Melekler Cimnastik Salonu” olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.