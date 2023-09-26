Bursa'da meydana gelen trajik bir trafik kazasında nişanlı bir çift, düğün alışverişi dönüşü hayatlarını kaybetti. Kaza, Bursa-İzmir yolunun Nilüfer ilçesi Başköy yakınlarında saat 04.30 sularında meydana geldi.

27 yaşındaki Yasin Altınkaynak'ın kullandığı 16 YA 165 plakalı lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Y.A tarafından yönetilen 45 ADU 021 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Bu korkunç kaza sonucunda sürücü Yasin Altınkaynak ve nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu, TIR'ın dorsesiyle sıkışarak yaşamlarını yitirdi.

Çiftin, düğünleri için alışveriş yapmış oldukları ve kaza anında bu alışveriş dönüşünde oldukları öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edilerek tahkikat başlatıldı.