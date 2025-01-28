Kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili bilgi veren Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Birleşmiş Milletler’in MAKING CITIES RESILIENT 2030 programına üye olduk. Bu program şehirlerin afetlere karşı dirençli hale gelmesi, bilgi paylaşımı ve uluslararası iş birliği açısında büyük fırsat sunuyor. Olası bir depremde etkilenecek olarak bölgelerde ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Yalova yolu, Sırameşeler bölgesi aralığında çalışıyoruz. Hasar görme riskleri fazla. Öncelikli olarak bu alanlarda o sebeple çalışıyoruz. Teknik üniversitemizle bor kökenli bir zemin enjeksiyon malzemesi geliştiriyoruz. Bu bilimsel bir çalışma. Bu tür alanların tamamında kullanmayı hedefliyoruz. 10 mahalleyi kapsayan çalışma devam ediyor. Yoğun bir alanda nasıl kentsel dönüşüm yapılacak gibi söylemleri duyuyorum. 6 tane odamız bu proje kapsamında. Bu bölgeyi rahatlatacak ve kentsel eksiklikleri tamamlayacağız. Beşyol etabı dediğimiz şekilde devam ediyor. İlçelerde bunu gerçekleştirmeyi hesaplıyoruz. Sadece Bursa’nın merkezinde yok. 17 ilçemizde 70 yıllık binalar var. Olası bir depremde farklı sorunlarla karşılaşanını biliyoruz. Arkadaşlarımız ilçe bazımda çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT