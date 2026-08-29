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Ayvacık Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesi tamamlanan Cem Yılmaz, ileri tetkik ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yapılan değerlendirmelerde Cem Yılmaz’ın kalp spazmı geçirdiği belirtildi. İlk müdahalenin ardından sağlık durumunun kontrol altına alındığı, ancak daha ayrıntılı tetkiklerin yapılabilmesi için sevk kararı alındığı bildirildi.

Ünlü komedyen, ilk müdahalesinin yapılması için Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Hastanede gerçekleştirilen kontrollerin ardından Yılmaz’ın sağlık durumunun yakından izlenmesine karar verildi.

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