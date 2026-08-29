Olay, Nilüfer ilçesindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. (48) alışveriş yapma bahanesiyle markete girdi. Bir süre reyonlar arasında dolaşarak çevreyi kontrol eden şüpheli, çalışanların bir anlık boşluğundan faydalandı.

Şüpheli, markette kartonlar halinde bulunan sigaraları tek tek yanındaki çantaya doldurmaya başladı. Toplam 440 paket sigarayı çantasına yerleştiren G.K., yaklaşık 60 bin liralık ürünü aldıktan sonra dikkat çekmemek için bu kez DOA makinesinin bulunduğu bölüme yöneldi.

Sigaralarla dolu çantası yanında olan şüpheli, DOA makinesinde sıra numarası alıp diğer müşteriler gibi sıraya girdi. Bir süre hiçbir şey olmamış gibi bekleyen G.K., uygun anı bulunca marketin kapısına yöneldi.

Çantasında 440 paket sigarayla marketten kaçan şüphelinin o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin markette sigaraları çantasına doldurması, ardından DOA sırasına girmesi ve bir süre bekledikten sonra marketten hızla uzaklaşması yer aldı.

Çalışanların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli G.K.'yi kısa sürede yakaladı.

60 bin liralık zararı karşıladı, serbest kaldı

Gözaltına alınan G.K.'nin, marketin yaklaşık 60 bin liralık zararını karşılaması üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.