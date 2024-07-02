Bursa'da trafik düzenlemesi yapılacak ve bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya istikametinde Sanayi Caddesi üzerinde çalışma yapılacağı için yolun kapatılacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklama şöyle:

Çalışmaları devam eden Raylı Sistem çalışmalarında yaya üst geçidi yapılması için Mudanya Bursa istikametinde Sanayi Caddesi üzerinde 12.07.2024 saat 01:00-06:00 ekli krokiye göre yol kapatması yapılacaktır. Bursa Mudanya gidişi yönü Sanayi Caddesi ekteki krokiye göre Sanayi Caddesi araç trafiğine kapatılacak olup, trafik akışı alternatif güzergâhlardan sağlanacaktır.